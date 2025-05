Roma | Gasperini in pole nelle quote per la sua sostituzione all'Atalanta è sfida a tre Motta-Farioli-Tudor

Gian Piero Gasperini è in pole position nelle quote per diventare il prossimo allenatore della Roma, alimentando le speculazioni sulla sua possibile sostituzione di Mourinho. Secondo i bookmaker, la sfida per la panchina giallorossa si concentra tra Motta, Farioli e Tudor, con Gasperini favorito. Restano dunque grandi attese su questa complicata race di mercato.

Gian Piero Gasperini vicinissimo alla panchina della Roma nella prossima stagione. Ne sono convinti i bookmaker che, seguendo le ultime voci. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Atalanta-Roma 2-1: Lookman manda Gasperini in Champions League, a Ranieri serve un miracolo - L'Atalanta supera la Roma 2-1, regalando a Gasperini un posto in Champions League, mentre Ranieri si trova ad affrontare una situazione complicata nella corsa al quarto posto. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Roma Gasperini Pole Quote Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Come giocherebbe la Roma di Gasperini? Modulo, atteggiamento e giocatori; Nuovo allenatore Milan e Roma: le quote e i favoriti dei bookmakers, Allegri in pole position; Quote: Gasperini in giallorosso dato a 1,40; Gian Piero Gasperini in Pole per la Panchina della Roma: Trattative Avanzate. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Roma: Gasperini in pole nelle quote, per la sua sostituzione all'Atalanta è sfida a tre Motta-Farioli-Tudor - Gian Piero Gasperini vicinissimo alla panchina della Roma nella prossima stagione. Ne sono convinti i bookmaker che, seguendo le ultime voci di mercato, offrono. 🔗Secondo calciomercato.com

Gasperini verso l’addio all’Atalanta: la Roma in pole position - Gasperini verso l'addio all'Atalanta dopo 9 anni. La Roma in pole per il tecnico: contratto triennale da 5-7 milioni. Tutti i dettagli dell'operazione ... 🔗Da lifestyleblog.it

Allenatore Roma: Allegri balza in testa nelle quote, torna calda la pista Gasperini - Cambiano ancora una volta le carte in tavola dei bookmaker sull`allenatore della Roma nella prossima stagione. Torna infatti in pole position solitaria, in lavagna,. 🔗Come scrive calciomercato.com