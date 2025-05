Roma Gasperini è a Firenze | vertice con i Friedkin Ranieri e Ghisolfi

Roma Gasperini è a Firenze in occasione di un importante vertice con i dirigenti Friedkin, Ranieri e Ghisolfi. Dopo settimane di attese e rumors, sembra ormai imminente l’annuncio del nuovo allenatore giallorosso, con Gasperini come principale candidato per guidare il club nella prossima stagione.

Sta per giungere al termine la telenovela legata al prossimo allenatore della Roma, che dopo tante settimane e tanti nomi sondati sembrerebbe aver deciso di puntare su Gasperini. Il tecnico dell’Atalanta potrebbe essere arrivato al termine della propria avventura in quel di Bergamo nonostante l’offerta di rinnovo propostagli fino al 2027. Prima però di arrivare alla definitiva fumata bianca servirà ancora definire completamente la situazione, con la giornata odierna che potrebbe rappresentare uno step fondamentale. Giorni decisivi. La sensazione è infatti che i prossimi giorni possano essere quelli decisivi, con la speranza di poter arrivare all’ufficialità magari già nel corso del weekend. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Gasperini è a Firenze: vertice con i Friedkin, Ranieri e Ghisolfi

