Roma Dovbyk a tutto tondo | Bilancio positivo ma potevo fare di più

La Roma di Dovbyk si prepara alle valutazioni di fine stagione, conclusa con un bilancio positivo ma con margini di miglioramento. Dopo un campionato tra alti e bassi, la squadra si proietta verso l'Europa League e ambisce a contendere il titolo, puntando su una rosa di alto livello e un progetto ambizioso per raggiungere nuovi traguardi.

Tempo di bilanci e valutazioni per la Roma, reduce da un campionato ricco di alti e bassi concluso al 5° posto. I giallorossi disputeranno l'Europa League nella prossima annata e si candidano come una delle serie contendenti al titolo. Per vincerlo, però, servirà una rosa di alto livello, oltre che un progetto ambizioso. I Friedkin dovranno concludere il colpo Gian Piero Gasperini per la panchina, mentre il direttore tecnico Florent Ghisolfi dovrà analizzare quali elementi faranno parte della nuova era capitolina. Uno di questi risulterebbe essere il centravanti, colui che ha il compito di segnare.

