Roma confermato l’incontro con Gasperini | tutti i dettagli | CM IT

La Roma ha confermato l'incontro con Gian Piero Gasperini, segnando un passo importante nel mercato estivo. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, Ranieri e Ghisolfi sono partiti per Milano, pronti a discutere i dettagli con i Friedkin e il tecnico, che ha già annunciato il suo addio all’Atalanta.

Gasperini alla Roma, ci siamo. Confermato l’incontro anticipato ieri da Calciomercato.it. Come raccolto, Ranieri e Ghisolfi sono partiti stamattina per Milano: tappa a Firenze per l’incontro coi Friedkin e il tecnico che ha già detto addio all’Atalanta. Roma, Ranieri e Ghisolfi a Firenze: atteso l’incontro coi Friedkin e Gasperini (LaPresse) – Calciomercato.it All’inizio Gasperini aveva manifestato delle perplessità sul progetto giallorosso, poi il pressing asfissiante di Ranieri e la voglia di provare una nuova esperienza lontano da Bergamo, hanno convinto l’allenatore di Grugliasco a dire sì alla Roma. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Roma, confermato l’incontro con Gasperini: tutti i dettagli | CM.IT

