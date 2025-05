Roma | Celluprica prosciolto per metadone; tragedia Camilla a piazzale Clodio

Il tribunale di Roma ha prosciolto Giacomo Celluprica, coinvolto nella tragica vicenda di Camilla a Piazzale Clodio, confermando l'assenza di reato per il suo caso legato a metadone. La sentenza di oggi elimina ogni accusa di detenzione a fini di spaccio, portando chiarezza in una questione che ha suscitato molta attenzione.

Nel corso della giornata odierna, il tribunale monocratico di Roma ha emesso una sentenza favorevole a Giacomo Celluprica, compagno di Camilla Sanvoisin, concludendo che il reato contestato non sussiste. La decisione, che ha avuto luogo mercoledì 28 maggio, riguarda l'accusa di detenzione destinata alla cessione di stupefacenti, riferita al possesso di alcuni flaconi contenenti metadone.

