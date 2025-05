Roma aggredisce turista e chiede riscatto per il cellulare | arrestato 29enne

Un turista è stato aggredito e costretto a pagare un riscatto per il suo cellulare a Roma, dove un 29enne senza fissa dimora e con precedenti è stato arrestato dai Carabinieri nel parco di Colle Oppio. L'uomo, accusato di rapina aggravata ed estorsione, è stato fermato grazie alle indagini delle forze dell'ordine.

Il giovane, senza fissa dimora e con precedenti, è stato fermato dai Carabinieri nel parco di Colle Oppio. Un cittadino pakistano di 29 anni, senza fissa dimora e con precedenti penali, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante con l’accusa di rapina aggravata ed estorsione. Il provvedimento, disposto dalla Procura della Repubblica di Roma, è stato eseguito al termine di un’indagine avviata lo scorso 21 aprile, dopo la denuncia di un turista americano. L’uomo ha raccontato di essere stato aggredito nel pomeriggio in piazza Vittorio Emanuele, dove l’autore lo ha colpito alla testa e gli ha sottratto il cellulare. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, aggredisce turista e chiede riscatto per il cellulare: arrestato 29enne

