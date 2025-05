Roma 7 giugno corteo per Gaza Pd M5S e Avs alla ‘prova’ di piazza San Giovanni

Il 7 giugno a Roma, si terrà un importante corteo per Gaza, con la partecipazione di PD, M5S e AVS, che si svolgerà in Piazza San Giovanni alle ore 14. Manifestanti e leader politici si uniscono in una protesta simbolica e di solidarietà, confermando l'alta attenzione nazionale sulla questione. Un appuntamento da non perdere per chi desidera sostenere i diritti e la pace a Gaza.

(Adnkronos) – L'asticella è alta. Piazza San Giovanni, la piazza delle grandi manifestazioni. Sabato 7 giugno arriverà lì il corteo (partenza alle ore 14) della manifestazione per Gaza. L'annuncio oggi di Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Foto abbracciati davanti a Montecitorio. La piattaforma dell'iniziativa resta quella stabilita già martedì ovvero la . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma, 7 giugno corteo per Gaza. Pd, M5S e Avs alla ‘prova’ di piazza San Giovanni

