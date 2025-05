Roland Garros vittoria Gigante | il romano elimina Tsitsipas Mamma mia è tutto vero?

Matteo Gigante, in un’impresa sorprendente, elimina Stefanos Tsitsipas e si assicura il passaggio al terzo turno di Roland Garros, il prestigioso torneo del Grande Slam sul rosso parigino. Questo straordinario risultato, proveniente dalle qualificazioni, dimostra che tutto è possibile nel mondo del tennis e ha fatto esultare gli appassionati italiani.

Impresa di Matteo Gigante che ha staccato il pass per il terzo turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. L’azzurro, numero 167 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, ha superato il greco Stefanos Tsitsipas, numero 20 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-2, 6-4 in tre ore e otto minuti di gioco. Nel prossimo turno il livello di difficoltà si alzerà ulteriormente: lo attende infatti Ben Shelton, numero 13 al mondo. “Mamma mia, ma è tutto vero? “, ha esclamato l’azzurro incredulo e visibilmente emozionato nell’intervista a caldo dopo la vittoria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Roland Garros, vittoria Gigante: il romano elimina Tsitsipas. “Mamma mia, è tutto vero?”

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo - In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gigante: 'Incredulo a fine match, ora si continua'; Gigante: Vincere un match Slam era il mio sogno da bimbo, accendevo Eurosport e...; Roland Garros, vittoria Gigante: il romano elimina Tsitsipas. “Mamma mia, è tutto vero?”; Roland Garros, Matteo Gigante di nome e di fatto: Tsitsipas ko. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Roland Garros, storie di un mercoledì Gigante: la confusione di Tsitsipas, le riflessioni di Ruud e le speranze di una nazione - Tennis - Racconti | Halys e quel sogno un decennio dopo. Il riscatto di Pera. Cosa resta dei primi secondi turni e di un Ruud versione PTPA ... 🔗Da ubitennis.com

Roland Garros, Gigante: "Incredulo a fine match. Vittoria per la mia famiglia". VIDEO - Leggi su Sky Sport l'articolo Roland Garros, Gigante: 'Incredulo a fine match. Vittoria per la mia famiglia'. VIDEO ... 🔗Si legge su sport.sky.it

Gigante batte Tsitsipas e vola al 3° turno del Roland Garros: che impresa per Matteo, clamoroso flop del greco - Gigante di nome e di fatto: il romano non si ferma più, batte Tsitsipas e vola al 3° turno del Roland Garros. Che impresa per Matteo, clamoroso flop del greco. 🔗Come scrive sport.virgilio.it