Roland Garros Sinner vola al terzo turno ma Parigi è tutta per Gasquet alla sua ultima nel tennis

Scopri come Jannik Sinner si è qualificato facilmente al terzo turno di Roland Garros, mentre Parigi si dedica a celebrare l'ultimo torneo di Richard Gasquet, un’icona del tennis francese. Un evento ricco di emozioni e momenti indimenticabili, tra vittorie sfide e commemorazioni.

La partita tra Jannik Sinner e Richard Gasquet è stata senza storia, ma lo spettacolo avviene nel post-partita per la cerimonia d'addio del francese. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roland Garros, Sinner vola al terzo turno, ma Parigi è tutta per Gasquet alla sua ultima nel tennis

LIVE Sinner vince all'esordio al Roland Garros: 6-4 6-3 7-5 rifilato a Rinderknech, ora c'è Gasquet - Jannik Sinner debutta con successo al Roland Garros, superando Rinderknech con un convincente 6-4, 6-3, 7-5.

Roland Garros 2025, Sinner batte Gasquet e vola al terzo turno - Al Roland Garros 2025 Jannik Sinner approda al terzo turno: il tennista azzurro, numero 1 del mondo, ha battuto in tre set il francese Richard Gasquet, con il punteggio di 6-3, 6-0, 6-4. Gasquet era a ...

