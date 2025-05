Roland Garros Sinner passa al terzo turno | Gasquet va ko in tre set e poi annuncia il ritiro

Jannik Sinner supera agevolmente Richard Gasquet al Roland Garros, avanzando al terzo turno degli Open di Francia con un netto 6-3, 6-0, 6-4. Intanto, Gasquet annuncia il ritiro dopo 22 partecipazioni a Parigi, chiudendo una carriera lunga e speciale in Francia.

Jannik Sinner al terzo turno degli Open di Francia. Il n.1 del mondo ha battuto in tre comodi set per 6-3 6-0 6-4 il francese Richard Gasquet, di 15 anni più grande e al suo ultimo match in carriera a Parigi dopo 22 partecipazioni consecutive, nel secondo turno del Roland Garros. Sinner sul Philippe-Chatrier non ha dovuto faticare molto a superare l’avversario, troppo netta la differenza di potenza. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Roland Garros, Sinner passa al terzo turno: Gasquet va ko in tre set e poi annuncia il ritiro

LIVE Sinner domina il secondo set e ristabilisce la parità , 1-6 6-0 contro Paul: si decide tutto al terzo - Jannik Sinner si aggiudica il secondo set contro Paul, portando il punteggio sul 1-1. Ora, tutto si deciderà nel terzo set.

