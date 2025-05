Roland Garros | Sinner liquida Gasquet in tre set Poi rende omaggio alla carriera del francese che si ritira

Durante il Roland Garros 2025, Jannik Sinner si impone in tre set su Richard Gasquet, che si ritira dal tennis professionistico. Il giovane talento italiano ha celebrato la carriera del francese con un omaggio speciale, qualificandosi così al terzo turno del torneo parigino.

Accede al terzo turno del Roland Garros 2025, Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo elimina in tre set la wild card di casa Richard Gasquet, alla sua ultima partecipazione allo Slam parigino

