Roland Garros Sinner chiude la carriera di Gasquet Cobolli vince il derby con Arnaldi

Al Roland Garros, il capitolo Nadal si chiude con la vittoria del numero uno del mondo, mentre Gasquet saluta il tennis professionistico con un'emozionante finale. Nel frattempo, il tennis italiano registra la delusione dell'eliminazione di Elisabetta Cocciaretto e il trionfo di Cobolli nel derby contro Arnaldi, segnando un momento importante della competizione parigina.

Nello Slam parigino il numero uno del mondo trionfa senza problemi. Eliminata invece Elisabetta Cocciaretto Si conclude per quanto riguarda il tennis italiano questo giovedì 29 maggio di Roland Garros. Prima di andare a vedere nel dettaglio com’è andata, faccio subito un recap generale con l’eliminazione purtroppo prevedibile di Elisabetta Cocciaretto, la vittoria altrettanto sicura già prima del match di Jannik Sinner e il successo di Flavio Cobolli nel derby contro Matteo Arnaldi. Così facendo, la tennista classe 2001 saluterà lo Slam parigino dopo essersi tolta la soddisfazione di vincere il primo turno alla grande contro Taylor Townsend, lucky loser rientrata in corsa. 🔗 Leggi su Sportface.it

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo - In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Roland Garros Sinner Chiude Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

LIVE Sinner-Rinderknech 6-4 6-3 7-5: Jannik la chiude, ora sfiderà Gasquet; Sinner al secondo turno del Roland Garros: Rinderknech battuto in tre set; Tabellone Roland Garros 2025 · Con chi gioca Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Jasmine Paolini e gli italiani in gara | Sorteggio Tennis ATP e WTA; Sinner-Gasquet, Roland Garros 2025: a che ora e dove vederla in diretta. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Jannik Sinner non fa sconti e vince in tre set, Richard Gasquet chiude la carriera al Roland Garros: ora Lehecka al 3° turno - Nessuno sconto, nessuna pietà. Nemmeno se dall'altra parte della rete c'è l'idolo di casa Richard Gasquet, al suo ultimo ballo al Roland Garros e con ogni probabilità di tutti i 23 anni di una carrier ... 🔗Si legge su eurosport.it

Sinner domina al Roland Garros e chiude la carriera di Gasquet - si chiude simbolicamente a Parigi, dove era stato acclamato come il futuro del tennis francese già a nove anni, quando una rivista lo immortalò con quel rovescio a una mano che sarebbe diventato il ... 🔗Secondo informazione.it

Diretta Roland Garros 2025 oggi 29 maggio, derby Arnaldi-Cobolli live, Cocciaretto ko con Aleksandrova, programma con Sinner - Roland Garros 2025, giovedì 29 maggio 2025, programma e risultati, conferenze. Sinner contro Gasquet e derby azzurro Arnaldi-Cobolli. Per le donne Cocciaretto ... 🔗Scrive sport.virgilio.it