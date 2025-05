Roland Garros | Sinner batte Gasquet 6-3 6-0 6-4 e passa al terzo turno

Jannik Sinner si qualifica per il terzo turno degli Open di Francia dopo aver battuto facilmente Richard Gasquet in tre set (6-3, 6-0, 6-4). Il talento italiano ha dominato sulla terra battuta di Parigi, approdando ai prossimi incontri nel prestigioso torneo di Roland Garros.

AGI - Jannik Sinner al terzo turno degli Open di Francia. Il n.1 del mondo ha battuto in tre facili set per 6-3 6-0 6-4 il francese Richard Gasquet, di 15 anni più grande e al suo ultimo match in carriera a Parigi dopo 22 partecipazioni consecutive, nel secondo turno del Roland Garros. Sinner sul Philippe-Chatrier non ha dovuto faticare molto a superare in meno di due l'ore l'avversario, troppo netta la differenza di potenza e di prestanza atletica. Dalla sua il francese, che nel 2007 è stato anche n.7 del mondo, ha un talento e una classe sopraffini, ma il suo è un gioco 'antico' e poco può fare contro i nuovi giocatori di cui Jannik è il massimo rappresentante.

LIVE Sinner vince all’esordio al Roland Garros: 6-4 6-3 7-5 rifilato a Rinderknech, ora c’è Gasquet - Jannik Sinner debutta con successo al Roland Garros, superando Rinderknech con un convincente 6-4, 6-3, 7-5. 🔗continua a leggere

