Roland Garros Sinner affronta il veterano Gasquet C’è anche il derby italiano tra Cobolli e Arnaldi

Nel Roland Garros 2025, Jannik Sinner continua la sua avventura affrontando il veterano Richard Gasquet in un match carico di emozioni, mentre il puro spettacolo è assicurato anche dal derby italiano tra Cobolli e Arnaldi. Segui tutte le sfide e le emozioni di questa straordinaria giornata del torneo parigino.

Prosegue l’avventura di Jannik Sinner al Roland Garros 2025. L’altoatesino ha sconfitto Arthur Rinderknech all’esordio con qualche difficoltà nel terzo set dopo essersi aggiudicato in scioltezza i primi due. E oggi, giovedì 29 maggio, il numero 1 al mondo sfida un altro francese, Richard Gasquet all’ultimo Open di Francia della sua carriera nel match valido per il secondo turno della competizione. Un altro giocatore rispetto a Rinderknech, con un altro stile e un’altra classe. Ad aprire la giornata di tennis per gli italiani sarà però Elisabetta Cocciaretto. L’azzurra dovrà sfidare la russa Ekaterina Aleksandrova, numero 20 al mondo anche lei nel match valido per il secondo turno del torneo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Roland Garros, Sinner affronta il veterano Gasquet. C’è anche il derby italiano tra Cobolli e Arnaldi

