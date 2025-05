Roland Garros - Paolini Musetti e Gigante in campo venerdì | gli orari tv

Scopri gli appuntamenti di venerdì a Roland Garros, con protagonisti Paolini, Musetti e il gigante in campo, e gli orari TV per seguire le emozioni del secondo turno. L'open parigino continua a regalare grandi performance degli azzurri, pronti a dare battaglia sulla terra rossa.

Parigi, 29 maggio 2025 – Prosegue senza sosta il Roland Garros, che si avvia verso la seconda settimana di partite. Successi al secondo turno per Jannik Sinner, tre set a zero a Richard Gasquet, alla sua ultima partita in carriera, e vittoria in quattro set di Flavio Cobolli nel derby con Matteo Arnaldi: è ancora grande Italia. Si prosegue venerdì, con altri tre italiani in campo. Jasmine Paolini sarà sul centrale Philippe Chatrier, di nuovo, e saranno in campo anche Lorenzo Musetti e Matteo Gigante. Programma e orari tv. Ad aprire il programma del venerdì degli italiani sarà Lorenzo Musetti, inserito come primo match sul campo Suzanne Lenglen alle ore 11 del mattino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Roland Garros - Paolini, Musetti e Gigante in campo venerdì: gli orari tv

