Roland Garros il serbo Kecmanovic denuncia | Preso a sputi dal pubblico ma non c’è stata nessuna conseguenza

Durante il Roland Garros in corso in Francia, il tennista serbo Miomir Kecmanovic ha denunciato di essere stato preso a sputi da alcuni spettatori dopo la sconfitta contro Quentin Halys, senza però conseguenze ufficiali. L’incidente ha attirato l’attenzione su un clima di ostilità nei confronti di Kecmanovic, sottolineando le tensioni che possono nascere tra pubblico e atleti nei grandi tornei.

Al Roland Garros che si sta disputando in questi giorni in Francia, il tennista Miomir Kecmanovic, dopo aver perso contro il francese Quentin Halys, sostiene di essere stato preso a sputi da alcuni spettatori. C’è da dire che sin dall’inizio della partita, il serbo ha subito il clima ostile da parte del pubblico, che tifava l’idolo di casa. Kecmanovic denuncia: «Preso a sputi dal pubblico del Roland Garros, ma non c’è stata nessuna conseguenza». Al termine della partita, Kecmanovic ha dichiarato in merito: « È stato orribile giocare. Era davvero spiacevole in campo. Sicuramente il pubblico l’ha aiutato, non sarebbe andata così se non ci fossero stati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Roland Garros, il serbo Kecmanovic denuncia: «Preso a sputi dal pubblico, ma non c’è stata nessuna conseguenza»

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo - In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: roland garros Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Kecmanovic sconfitto e umiliato al Roland Garros: Mi hanno sputato, nessuno ha fatto nulla; Sabalenka letale in campo ma criticata fuori per questioni politiche (Spiegel); Roland Garros, diretta oggi: Alcaraz batte l'azzurro Zeppieri, Darderi ko con Korda, avanza Sinner. Orari e do; ATP Ginevra: Rinderknech stende Kecmanovic. Khachanov e Nishikori interrotti dalla pioggia. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Roland Garros, il serbo Kecmanovic denuncia: «Preso a sputi dal pubblico, ma non c’è stata nessuna conseguenza» - Al Roland Garros il tennista Kecmanovic, dopo aver perso contro il francese Halys, sostiene di essere stato preso a sputi dal pubblico. 🔗Si legge su ilnapolista.it

“Mi hanno sputato addosso. Giocare è stato orribile, ma nessuno fa nulla”: è polemica per il tifo dei francesi al Roland Garros - La rabbia di Miomir Kecmanovic dopo la sconfitta contro Quentin Halys. Il serbo non è il primo a denunciare la maleducazione del pubblico di casa: "Era spiacevole stare in campo, una sensazione ... 🔗Scrive ilfattoquotidiano.it

Kecmanovic sconfitto e umiliato al Roland Garros: “Mi hanno sputato, nessuno ha fatto nulla” - Il tennista serbo ha denunciato il comportamento dei tifosi di casa al Roland Garros nella sfida persa contro il padrone di casa Halys ... 🔗Si legge su fanpage.it