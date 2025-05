Roland Garros il braccio di ferro a tinte azzurre lo vince Cobolli | battuto in 4 set Arnaldi

Flavio Cobolli conquista il terzo turno a Roland Garros 2025 con una vittoria determinante contro Matteo Arnaldi, in un emozionante derby azzurro. In tre ore e dieci minuti, il tennista romano si impone in quattro set, preparando il terreno per un altro grande confronto con Zverev.

Flavio Cobolli al terzo turno del Roland Garros 2025. Il tennista romano batte in quattro set il ligure Matteo Arnaldi nel derby azzurro. 6-3, 6-3, 6-7(6), 6-1, in tre ore e 10 minuti di gioco, il punteggio in favore di Cobolli, che si guadagna la super sfida con il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del mondo e del tabellone. Il finalista della scorsa edizione ha eliminato in quattro set l'olandese.

Quante posizioni guadagna Flavio Cobolli nel ranking ATP con i quarti ad Amburgo. Fuori tempo massimo per la testa di serie al Roland Garros - Flavio Cobolli, passando per i quarti ad Amburgo, guadagna posizioni nel ranking ATP, rafforzando la sua posizione sulla terra rossa. 🔗continua a leggere

