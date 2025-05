Roland Garros Flavio Cobolli ha vinto il derby con Arnaldi

Flavio Cobolli si impone nel derby romano contro Matteo Arnaldi nel torneo di Roland Garros, portando a casa una vittoria combattuta in quattro set. Questo risultato sottolinea la crescente qualità dei giovani talenti italiani nel tennis internazionale.

Roma, 29 mag. (askanews) – È Flavio Cobolli ad aggiudicarsi il 'derby' con Matteo Arnaldi sul campo 6 di Parigi del Roland Garros col punteggio di 6-3, 6-3, 6-7, 6-1. Cobolli si fa nettamente preferire nel primo set e resta più solido in un secondo parziale caratterizzato da una serie di break e controbreak. Nel terzo Arnaldi tira fuori la reazione d'orgoglio e riemerge per ben due volte dal momento più complicato, vincendo il set al tie-break, ma al quarto parziale non c'è storia. Flavio affronterà Zverev al 3° turno.