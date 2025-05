Roland Garros 2025 tutti gli italiani in campo oggi 29 maggio | orari programma tv

Scopri tutte le emozioni di Roland Garros 2025 oggi, 29 maggio, con gli italiani in campo per i match di secondo turno dei singolari. Segui gli orari, il programma TV e le sfide che vedono protagonisti Sinner, Cocciaretto e gli altri tennisti azzurri in questa affascinante tappa del secondo Slam stagionale.

Continua con i match di secondo turno di singolare dei due tabelloni il Roland Garros 2025, secondo torneo Slam stagionale.  Il contingente italiano torna in campo con il suo numero uno, un derby che promette scintille e la difficile sfida che attende Elisabetta Cocciaretto. Nel secondo match sul Court Philippe-Chatrier Yannik Sinner affronta l’idolo di casa, il francese Richard Gasquet. A rendere ancora più interessante la partita il fatto che il tennista transalpino possa concludere la sua carriera contro il numero uno del mondo. L’italiano parte nettamente favorito e ha bisogno di continuare a crescere in vista dell’impegnativo terzo turno contro il vincente di Lehecka-Davidovich Fokina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros 2025, tutti gli italiani in campo oggi (29 maggio): orari, programma, tv

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo - In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile. 🔗continua a leggere

