Roland Garros 2025 Sinner ‘spietato’ con Gasquet | ora c’è Lehecka Il racconto del match

Al Roland Garros 2025, Jannik Sinner mostra il suo spirito spietato battendo facilmente Richard Gasquet, segnando la fine della carriera del francese e aprendo un nuovo capitolo con grandi ambizioni. Il match, vinto con autorità in tre set, testimonia il suo crescente livello e determinazione nel torneo parigino.

Parigi, 29 maggio 2025 - Si chiude la carriera di Richard Gasquet, prosegue con grandi ambizioni quella di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo sancisce la fine delle ostilità per il quasi 39enne transalpino al secondo turno del Roland Garros con una partita dominata, ma con rispetto, per 6-3 6-0 6-4. Jannik non ha avuto pietà per il collega, che ha scelto questa partita per l'addio al tennis e probabilmente non c'è modo migliore che chiudere con il numero uno delle classifiche. Molto solido e concentrato Jannik, che ha fatto valere la sua brillantezza e l'intensità dei colpi, con Gasquet che ha provato a resistere soprattutto nel primo e nel terzo set, con il suo prezioso rovescio, ma il divario atletico e tecnico è stato evidente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Roland Garros 2025, Sinner ‘spietato’ con Gasquet: ora c’è Lehecka. Il racconto del match

