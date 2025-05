roland garros 2025 sinner e djokovic facili al terzo turno zverev e draper lasciano un set fuori de minaur e mensik

Il Roland Garros 2025 si conferma un palcoscenico di emozioni, con Sinner e Djokovic che avanzano senza problemi al terzo turno. L'addio di Gasquet, icona del tennis francese, segna la fine di un'era, mentre Zverev e Draper affrontano una leggera battuta d'arresto. In un torneo che celebra il talento emergente, la domanda sorge spontanea: riuscirà Sinner a brillare nell'ombra di Djokovic? La risposta potrebbe riscrivere la storia del tennis!

Si sono conclusi i match del secondo turno del tabellone maschile al Roland Garros 2025. Buona anche la seconda per Jannik Sinner che ha superato agevolmente il francese Richard Gasquet nel giorno dell’addio al tennis del transalpino. Tutto facile per il numero uno del mondo, che si è imposto con il punteggio di 6-3 6-0 6-4 in due ore di gioco. Adesso ci sarà un terzo turno insidioso per l’altoatesino, che dovrà vedersela con il ceco Jiri Lehecka, che ha sconfitto in quattro set lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina per 6-3 3-6 6-1 6-2. Il derby azzurro ha premiato Flavio Cobolli, che ha sconfitto Matteo Arnaldi in quattro set per 6-3 6-3 6-7 6-1, centrando la qualificazione per la prima volta al terzo turno al Roland Garros. 🔗 Leggi su Oasport.it