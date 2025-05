Roland Garros 2025 Sinner domina e batte Gasquet Cobolli vince con Arnaldi

Il Roland Garros 2025 è stato teatro di emozioni italiane con Jannik Sinner che domina e batte Richard Gasquet in tre set, confermandosi tra i favoriti del torneo. Nel secondo turno, spazio anche al derby tra Cobolli e Arnaldi, con la vittoria di Cobolli che rafforza le speranze del tennis italiano sulla terra rossa di Parigi.

Parigi, 29 maggio 2025 – E’ stata una intensa giornata azzurra al Roland Garros 2025. Jannik Sinner ha battuto l’idolo di casa Gasquet in tre set, in una partita dominata. Il risultato a favore del numero uno al mondo è stato quello di 6-3, 6-0, 6-4. Si è giocato anche un derby tricolore. al secondo turno, sono scesi in campo Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Entrambi hanno giocato un’ottimo match e alla fine dell’incontro è stato Cobolli ad alzare le braccia al cielo. Quest’ultimo ha superato Arnaldi per 6-3, 6-3, 6-7, 6-1. Sinner avanza dunque al terzo turno, insieme allo stesso Cobolli. Lehecka e Zverev saranno i rispettivi avversari. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

