Roland Garros 2025 risultati tabellone femminile 29 maggio | bene Gauff e Pegula out Krejcikova

Il Roland Garros 2025 si tinge di sorprese: mentre le stelle americane Coco Gauff e Jessica Pegula brillano, l'Italia vive una giornata difficile con l'uscita di Elisabetta Cocciaretto. La giovane tennista ha lottato, ma ha dovuto arrendersi all'esperienza della russa Alexandrova. Un segnale che nel tennis femminile la competizione è sempre più agguerrita: chi sarà la prossima a sorprendere? La risposta è nei prossimi match!

Si completa il secondo turno del tabellone principale di singolare femminile del Roland Garros 2025 di tennis: giornata amara per l'Italia, a causa dell'eliminazione di Elisabetta Cocciaretto, che cede alla russa Ekaterina Alexandrova, numero 20 del seeding, vittoriosa con il punteggio di 6-1 6-3, maturato in un'ora e dodici minuti di gioco. La numero 6, la russa Mirra Andreeva, elimina la statunitense Ashlyn Krueger per 6-3 6-4, mentre la kazaka Yulia Putintseva, numero 32, supera la qualificata taiwanese Joanna Garland per 7-6 (5) 6-3. L' australiana Daria Kasatkina, numero 17, regola la wild card francese LĂ©olia Jeanjean per 6-4 6-2, infine la testa di serie numero 10, la spagnola Paula Badosa, rimonta e batte la romena Elena-Gabriela Ruse per 3-6 6-4 6-4.