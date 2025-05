Roland Garros 2025 oggi | orari 29 maggio ordine di gioco tv streaming

Scopri gli orari, l'ordine di gioco e le dirette TV e streaming di oggi, giovedì 29 maggio, al Roland Garros 2025. Terzo giorno di gare con il secondo turno maschile e femminile, tra cui l'atteso match di Jannik Sinner contro Richard Gasquet sul Philippe Chatrier. Segui le emozioni della seconda giornata di questo prestigioso torneo parigino!

Oggi, giovedì 29 maggio, nuova giornata di incontri nel Roland Garros 2025. Assisteremo agli incontri di secondo turno della parte alta del tabellone maschile e della parte bassa di quello femminile. Jannik Sinner sarà nuovamente in campo e affronterà il francese Richard Gasquet nel secondo incontro sul Philippe Chatrier. Una partita sulla carta alla portata del n.1 del mondo che vorrà alzare il livello di gioco dopo il suo esordio contro l’altro francese Arthur Rinderknech. Il campo-6 sarà molto italiano poi per via dei match di Elisabetta Cocciaretto contro la russa E katerina Alexandrova e soprattutto del derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros 2025 oggi: orari 29 maggio, ordine di gioco, tv, streaming

