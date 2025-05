Roland Garros 2025 | Jannik Sinner ora è test Lehecka Cobolli con Zverev si può fare

Scopri tutte le ultime novità di Roland Garros 2025, dove Jannik Sinner si sta ancora adattando al grande palcoscenico, mentre si consolidano le sfide con Lehecka e Cobolli contro Zverev. Resta aggiornato sugli sviluppi di uno dei più emozionanti tornei del tennis internazionale!

Mentre è prossimo ad andare in archivio il quinto giorno di Roland Garros, non proprio privo di eventi a caratterizzarlo, c'è da rimarcare come il secondo Slam dell'anno abbia lasciato Jannik Sinner ancora in fase di sostanziale rodaggio, al netto del fatto che quello di oggi si è rivelato un pomeriggio estremamente particolare e difficilmente inquadrabile sotto molti aspetti. Impossibile, del resto, rimanere indifferenti rispetto al quadro più grande di scena sul Court Philippe Chatrier, quello relativo a Richard Gasquet e all'addio al tennis dopo 25 anni di servizio tra i professionisti e una carriera che forse ha avuto meno di quanto promesso, ma che lo ha comunque visto arrivare in top ten, in tre finali 1000 e tre semifinali Slam.