Roland Garros 2025 Jannik Sinner | Con Lehecka se vorrò giocare alla pari dovrò alzare il livello

Nel secondo turno del Roland Garros 2025 di tennis Jannik Sinner ha sconfitto in tre set il transalpino Richard Gasquet, al passo d’addio, ed ora affronterà nei sedicesimi il ceco Jiri Lehecka. Il numero 1 del mondo ha analizzato il match giocato e la sfida che lo attende in conferenza stampa. Le condizioni fisiche dell’azzurro, rientrato a Roma dopo tre mesi di stop: “ Il corpo sta abbastanza bene, partite lunghe lunghe ancora non ne ho avute, anche se con Paul sono andato al terzo, però erano set corti. Con Carlos Alcaraz erano due set e non era una roba tanto tanto fisica. C’è da vedere come reagisco, sicuramente ora il prossimo turno sarà molto più fisico, devo stare attento, fare tante tante scelte giuste se voglio vincere, quindi sarà un passo importante per me la prossima partita. 🔗 Leggi su Oasport.it