Roland Garros 2025 il programma di oggi | italiani in campo e dove vederli

Scopri il programma di oggi, 29 maggio, a Roland Garros 2025: gli italiani in campo, le vittorie appena ottenute e come seguirle in diretta. Continua il secondo turno del torneo con grandi sfide, tra cui il derby azzurro Cobolli-Arnaldi e l'atteso match di Jannik Sinner contro Richard Gasquet. Restate aggiornati per non perdere gli eventi più emozionanti delustrio torneo parigino!

Dopo le vittorie di Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini e l’impresa di Matteo Gigante contro Tsitsipas, continua oggi 29 maggio il secondo turno del Roland Garros 2025 di tennis. Torna in campo Jannik Sinner contro Richard Gasquet e si segnala anche il derby azzurro tra Cobolli e Arnaldi. Ecco il programma di oggi. Get your popcorn ready? Full order of play on https:t.cowvNRC5UQgb #RolandGarros pic.twitter.comXgrLUzxFA4 — Roland-Garros (@rolandgarros) May 28, 2025 Roland Garros 2025, gli italiani in campo il 29 maggio. Tabellone maschile. Il match più atteso è quello di Jannik Sinner, che giocherà non prima delle 13:30 sul Court Philippe-Chatrier contro il francese Richard Gasquet (n. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roland Garros 2025, il programma di oggi: italiani in campo e dove vederli

