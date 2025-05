Roland Garros 2025 Gigante da favola | La vittoria più grande della mia vita

Il Roland Garros 2025 è stato teatro di una vittoria da fiaba, firmata dall’italiano Matteo Gigante. Con un'impresa storica contro Stefanos Tsitsipas, il giovane talento di Casal Palocco ha scritto una delle pagine più emozionanti del tennis italiano, conquistando il terzo turno del prestigioso torneo parigino.

Parigi – Risuona ancora l’impresa messa in atto da Matteo Gigante, sul rosso di Parigi. L’Azzurro, e atleta di Casal Palocco (X Municipio), ha battuto Stefanos Tsitsipas (Top 20 in ATP) e ha conquistato il terzo turno del torneo (nella partita di ieri pomeriggio). Il risultato del successo italiano è stato quello di 6-3, 5-7, 6-2, 6-4. Una partita impegnativa per il tennista romano, che al termine ha ottenuto una splendida vittoria. Sottolineata anche dai complimenti dell’avversario greco. “La mia forza è stata la tranquillità – ha detto Gigante, come riporta supertennis.tv – ed è stata la vittoria più grande della mia vita. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Roland Garros, avanzano Musetti e Gigante. Salutano al primo turno Nardi e Stefanini. Parigi celebra Nadal - Esordio positivo per Lorenzo Musetti e Matteo Gigante al Roland Garros, dove entrambi avanzano al secondo turno.

