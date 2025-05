roland garros 2025 cobolli doma arnaldi nel derby e si regala la sfida con zverev

Al Roland Garros 2025, Flavio Cobolli si distingue nel derby italiano contro Matteo Arnaldi, conquistando un pass per i sedicesimi di finale e alimentando le speranze italiane nel torneo. Continua l’ottimo momento del talento romano, che ora sfiderà il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 3. Un match da seguire con attenzione per gli appassionati di tennis.

Continua l’ottimo momento di Flavio Cobolli. Nell’incontro valevole per i trentaduesimi di finale del Roland Garros il giocatore romano doma 6-3 6-3 6-7(6) 6-1, in tre ore e nove minuti, la resistenza del connazionale Matteo Arnaldi e conquista così il pass per la sfida dei sedicesimi contro Alexander Zverev, testa di serie numero 3 e finalista della scorsa edizione. La partita inizia con due game nel quale ciascun giocatore deve annullare un’opportunitĂ di break all’avversario. Arnaldi, a 15 sale 2-1. Cobolli deve annullare due palle break nel quarto gioco rimontando da 15-40, ottiene, con il winner di rovescio il 3-3 e firma, ai vantaggi, il break del 4-3 capitalizzando l’errore del ligure. 🔗 Leggi su Oasport.it