Roland Garros 2025 c’è Sinner per l’ultimo ballo di Gasquet Attesa per il derby Cobolli-Arnaldi

Il Roland Garros 2025 si prepara ad accogliere l'ultima partita di Richard Gasquet, mentre Jannik Sinner torna in campo per il secondo turno. L'attesa cresce per il derby tra Cobolli earnaldi, e per scoprire se Gasquet concluderà la sua carriera nel modo più emozionante al suo amato Paris.

Si completano quest’oggi i match di secondo turno al Roland Garros e dunque torna in campo Jannik Sinner. Dopo aver sconfitto all’esordio Arthur Rinderknech, il numero uno del mondo si troverà di fronte un altro francese, quel Richard Gasquet che ha annunciato il suo ritiro proprio a Parigi. Quella di oggi, infatti potrebbe essere l’ultima partita della carriera del 38enne di Beziers, uno dei rovesci ad una mano più belli del circuito e a cui il Philippe Chatrier renderà sicuramente un meraviglioso omaggio in caso di probabile sconfitta. Non dovrebbero esserci problemi per Sinner contro un Gasquet ormai arrivato alla fine e che spera solo di fare una bella figura contro il numero uno del mondo, in una chiusura che potrebbe anche essere perfetta per il francese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros 2025, c’è Sinner per l’ultimo ballo di Gasquet. Attesa per il derby Cobolli-Arnaldi

