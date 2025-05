Roland Garros 2025 | Bolelli Vavassori avanzano all’esordio con Herbert è l’ultima di Mahut

Simone Bolelli e Andrea Vavassori scrivono una pagina di storia al Roland Garros 2025, battendo Herbert e Mahut in un match che segna la fine di un'era. La vittoria, con un convincente 7-6(2) 6-2, non è solo un trionfo per i due italiani, ma anche un tributo a Mahut, che a 43 anni abbandona il palcoscenico del tennis. Un momento che ci ricorda quanto il tennis sia un viaggio, pieno di emozioni

Simone Bolelli e Andrea Vavassori, in una sera del tutto particolare per mille motivi, vincono all’esordio nel torneo di doppio del Roland Garros. Ma la loro è una vittoria significativa perché il 7-6(2) 6-2 con cui sconfiggono Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut vuol dire che proprio quest’ultimo, a 43 anni, dice addio all’agonismo. E lo fa con una cerimonia organizzata direttamente sul campo, con il pubblico che per salutarlo si mette a salutarlo con la Marsigliese. Dopo una lunga attesa, vari spostamenti e infine la collocazione sul Court Simonne Mathieu, l’ambiente si capisce subito: simil-Coppa Davis (quella pre-2018). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roland Garros 2025: Bolelli/Vavassori avanzano all’esordio, con Herbert è l’ultima di Mahut

Roland Garros 2025, definite le wild-card: l’elenco completo

In attesa del Roland Garros 2025, il prestigioso torneo parigino, l'organizzazione presieduta da Amelie Mauresmo ha svelato l'elenco delle wild card per i tornei di singolare maschile e femminile.

Roland Garros 2025: Bolelli/Vavassori avanzano all’esordio, con Herbert è l’ultima di Mahut

