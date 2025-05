Roberto Intonti nuovo presidente del Volley Ball San Martino | focus sul settore giovanile

Roberto Intonti è stato nominato nuovo presidente del Volley Ball San Martino, con un forte impegno nel settore giovanile per rilanciare e rafforzare il vivaio della società. Dopo le dimissioni di Verissimo Marani, al vertice della squadra torna un volto noto e vicino al territorio, pronto a guidare un percorso di crescita e sviluppo per i giovani talenti del volley locale.

Con l’abbandono del presidente Verissimo Marani, dimissionario dopo 49 anni di lavoro costante per la causa del Volley Ball San Martino, la società ha iniziato con il rinnovamento, ufficializzando il nuovo presidente, il 50enne Roberto Intonti. Intonti è reggiano, abita a San Martino e da tempo è nel giro della stessa società. "Sì – dice Intonti – la mia storia sportiva è molto legata a questo team: ho portato le mie tre figlie a giocare qui, ma io stesso giocavo in una squadra mista che disputava il campionato del Centro Sportivo Italiano. Poi dirigente, collaboratore e allenatore: quest’anno ho seguito due squadre giovanili maschili, l’anno scorso due femminili, ho anche allenato fuori San Martino e quindi so cosa vuol dire pallavolo a 360 gradi". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Roberto Intonti nuovo presidente del Volley Ball San Martino: focus sul settore giovanile

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della cerimonia di avvio piantumazione di nuove essenze vegetali nella Tenuta di Castelporziano, Roma, insieme al sindaco della città Roberto Gualtieri - In occasione della Giornata della biodiversità, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, ha partecipato alla cerimonia di piantumazione di nuove essenze vegetali nella Tenuta di Castelporziano, evidenziando l’impegno per la tutela dell’ambiente e la promozione della biodiversità nel nostro Paese. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

VOLLEY BALL SAN MARTINO: IL NUOVO PRESIDENTE È ROBERTO INTONTI. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Roberto Intonti nuovo presidente del Volley Ball San Martino: focus sul settore giovanile - Roberto Intonti è il nuovo presidente del Volley Ball San Martino, puntando su settore giovanile e radicamento territoriale. 🔗Secondo msn.com

Etica e intelligenza artificiale: politiche e pratiche per sistemi più equi