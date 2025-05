Roberta Morise è di nuovo incinta | La gravidanza l' ha scoperta Enrico dal mio odore

Roberta Morise è di nuovo incinta, una lieta notizia confermata ufficialmente dal settimanale Gente. La gravidanza è stata scoperta da Enrico, che ha intuito la novità dal suo odore, mentre i fan aspettano con trepidazione ulteriori dettagli sulla famiglia in crescita della ex modella.

Da giorni si parlava di una possibile nuova gravidanza di Roberta Morise. L'ex modella aveva già dato una conferma informale quattro giorni fa, con le foto condivise su Instagram del primo compleanno del figlio, Gianmaria. È però al settimanale Gente che ha dato la conferma ufficiale. La 39enne. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Roberta Morise è di nuovo incinta: "La gravidanza l'ha scoperta Enrico dal mio odore"

Roberta Morise e Enrico Bartolini presto genitori bis - Roberta Morise ed Enrico Bartolini si preparano ad allargare ancora la loro famiglia. Dopo aver dato il benvenuto a Gianmaria lo scorso maggio 2024, i due sono pronti a diventare nuovamente genitori. 🔗continua a leggere

Cosa riportano altre fonti

Roberta Morise di nuovo incinta, secondo figlio in arrivo per la conduttrice; Roberta Morise e Enrico Bertolini genitori bis, in arrivo il secondo figlio, l'indiscrezione sulla gravidanza; Roberta Morise ed Enrico Bartolini aspettano il secondo figlio. Poi la verità sulla crisi; Roberta Morise incinta, altro che crisi: secondo figlio in arrivo con il marito Enrico Bartolini. 🔗Se ne parla anche su altri siti

