Roberta Morise conferma tutto | è incinta secondo figlio con il marito chef

Dopo settimane di indiscrezioni, arriva finalmente la conferma: Roberta Morise è incinta del suo secondo figlio. A solo un anno dalla nascita del primogenito Gianmaria, la conduttrice e showgirl 39enne affida al settimanale Gente il suo annuncio ufficiale, parlando con grande sincerità di una gravidanza tanto desiderata quanto inaspettata. Accanto a lei, ancora una volta, il marito Enrico Bartolini, celebre chef pluristellato, al settimo cielo per l’arrivo del suo quinto figlio. Ma dietro la felicità per la nuova vita in arrivo, Roberta ha confessato anche le sue fragilità, le sue paure e le difficoltà legate a una maternità così ravvicinata. 🔗 Leggi su Donnapop.it