Roberta Morise conferma la seconda gravidanza | L’ha scoperto mio marito sentendo il profumo

Roberta Morise conferma di essere di nuovo incinta, condividendo il lieto annuncio dopo settimane di rumors. La showgirl, sposata con Enrico Bartolini, si prepara ad accogliere il suo secondo bambino, a pochi mesi dalla nascita di Gianmaria. Leggi tutti i dettagli di questa dolce attesa!

Sì, Roberta Morise è incinta per la seconda volta. Le voci circa una nuova gravidanza della showgirl si rincorrevano da qualche settimana ma solo ora la diretta interessata ha dato il lieto annuncio. Ad un anno dalla nascita del piccolo Gianmaria, la 39enne allarga la famiglia con il marito Enrico Bartolini, sposato nel 2024. Roberta Morise incinta per la seconda volta. Roberta Morise sarà mamma per la seconda volta. La conduttrice ha rivelato al settimanale Gente che il secondo figlio nascerà il prossimo novembre. “Gianmaria ha compiuto un anno, io aspetto un bambino che nascerà a novembre. Lo desideravo, ma non pensavo che accadesse così in fretta”, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Dilei.it