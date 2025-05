Rivoluzione Milan i doppio incontro cambia tutto | ribaltone Allegri

Scopri come la doppia riunione di Milano sta rivoluzionando il futuro del Milan, con il cambio di allenatore e le mosse di calciomercato che potrebbero segnare un nuovo corso. Il rinnovamento avviene sotto la guida di Allegri e con l’ingresso di Igli Tare, promettendo un’importante svolta per il club rossonero.

Sono giorni frenetici in casa Milan: l’arrivo di Igli Tare come direttore sportivo, gli incontri con Massimiliano Allegri e le decisioni di calciomercato. Lo scenario già sta cambiando. Il futuro di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan ha le ore contate. La società , dopo aver annunciato l’arrivo di Igli Tare in veste di direttore sportivo della prima squadra, lavora al successore del portoghese e l’ha individuato in Massimiliano Allegri, fra i vari profili e disponibilità sondati. A conferma di ciò, giungono le ultime indiscrezioni riferite da ‘SKY Sport’. (LaPresse) – tvplay  L’allenatore toscano, accostato anche al Napoli nei giorni trascorsi, qualora le strade di Antonio Conte e del club azzurro si separassero, ha incontrato in giornata a Milano Ad rossonero, Giorgio Furlani. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Rivoluzione Milan, i doppio incontro cambia tutto: ribaltone Allegri

Boban attacca Allegri: «Negli ultimi anni alla Juve non mi è piaciuto. Lui sulla panchina del Milan? Lo rispetto ma…» - Zvonimir Boban esprime critiche nei confronti di Massimiliano Allegri, definendo insoddisfacente il suo operato alla Juventus. 🔗continua a leggere

