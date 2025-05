Rivoluzione digitale e intelligenza artificiale nei modelli di cura | al via il corso di ECM

Scopri il nuovo corso ECM sul tema "Rivoluzione digitale e intelligenza artificiale nei modelli di cura", promosso dal Grande Ospedale Metropolitano Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria in collaborazione con la Cappellania del GOM e l’Ufficio di Pastorale della Salute. Un'occasione imperdibile per professionisti sanitari di aggiornarsi sulle più innovative tecnologie nel campo medico, migliorando la qualità delle cure attraverso l'innovazione digitale.

Il Grande ospedale metropolitano Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria in collaborazione con la Cappellania del Gom e dell'Ufficio di pastorale della salute dell'arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, organizza un corso di educazione continua in medicina (Ecm) dal tema: Rivoluzione digitale.

