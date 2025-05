Riviera Basket Rimini scalda i motori per la nuova stagione appuntamento al Moab Court Experience

Preparati alla nuova stagione di Riviera Basket Rimini: il torneo di apertura si svolge il 31 maggio al suggestivo Moab Court di piazza Kennedy. Un evento imperdibile per gli appassionati di basket che segna il ritorno dell'agonismo in un’atmosfera coinvolgente e ricca di energia.

Riviera Basket Rimini apre la nuova stagione con il torneo Riviera di Rimini nella cornice del Moab Court Experience. Sarà il suggestivo Moab Court di piazza Kennedy a ospitare, sabato 31 maggio, il tradizionale appuntamento d’apertura della stagione agonistica di Riviera Basket Rimini. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Riviera Basket Rimini scalda i motori per la nuova stagione, appuntamento al Moab Court Experience

