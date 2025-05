Riunione del board del Cesena | bilancio e futuro di Artico in discussione

Questa sera si tiene online la riunione del board del Cesena, durante la quale si discuterà il bilancio del club e il futuro di Artico. Restano ancora incognite sui confronti con il direttore sportivo, che potrebbero essere programmati per un incontro separato o nel prossimo futuro. Segui gli aggiornamenti per tutte le novità sui progetti e le strategie della società bianconera.

Programmata per questa sera, come sempre in call, una riunione del board del Cesena. All’ordine del giorno il bilancio del club. Non è chiaro, poi, se nella stessa occasione i vertici bianconeri convocheranno anche il ds Fabio Artico o se il colloquio con il dirigente sarà rinviato ad una call successiva, nel caso probabilmente già domani. C’è da programmare la prossima stagione del Cesena. Quando a fine marzo il dg Di Taranto e il consigliere d’amministrazione Massimo Agostini erano stati negli States qualcosa era stato anticipato ma ora vanno definiti piani, obiettivi e budget che non dovrebbero discostarsi troppo da quelli della passata stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riunione del board del Cesena: bilancio e futuro di Artico in discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Riunione del board del Cesena: bilancio e futuro di Artico in discussione - Il Cesena pianifica la stagione 2024: bilancio, giovani talenti e il futuro del ds Artico al centro della riunione. 🔗Scrive msn.com

Cesena-Palermo, i precedenti: il bilancio al Manuzzi sorride ai cesenati - Le due squadre si sono affrontate in 44 occasioni, con un bilancio leggermente favorevole ai romagnoli: 13 vittorie per il Cesena, 20 pareggi e 11 successi per il Palermo. Allo stadio "Manuzzi", i ... 🔗Segnala msn.com

Consiglio Comunale - Cesena - 26 Aprile 2018