Ritorno a sorpresa in Serie A panchina a Gattuso

Gennaro Gattuso si prepara al sorprendente ritorno in Serie A sulla panchina, dopo l'ultima avventura in Croazia. Con molte società pronte a rivoluzionare i loro staff tecnici, il suo possibile ritorno accende le speranze dei tifosi e movimenta il mercato delle panchine nel massimo campionato italiano.

Dopo che l’avventura in Croazia è ormai ai titoli di coda Gennaro ‘Ringhio’ Gattuso sembrerebbe vicino al ritorno in serie A. Sono giorni caldissimi all’interno della serie A appena terminata e la maggior parte dei club sembrano ormai in procinto di cambiare panchina. Il Milan ha scelto Massimiliano Allegri, nel Napoli campione d’Italia Antonio Conte. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Ritorno a sorpresa in Serie A, panchina a Gattuso

