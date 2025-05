Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 30 maggio | Paca sospetta di Miguel e Gracia Manuela fa passi avanti

Scopri le anticipazioni di "Ritorno a Las Sabinas" del 30 maggio: Paca continua a cercare la verità su Miguel, nonostante i sospetti, mentre Manuel fa importanti passi avanti nella soap spagnola in onda su Rai 1 alle 16:00. Non perdere il nuovo episodio e le emozionanti svolte della trama, disponibili anche in streaming su RaiPlay.

Nel prossimo episodio della soap spagnola in onda su Rai 1: Paca resta focalizzata sul suo obiettivo nonostante i sospetti su Miguel. Ritorno a Las Sabinas prosegue domani venerdì 30 maggio con un nuovo episodio in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. In questa puntata di Regreso a Las Sabinas, questo il titolo originale della soap: Grazie all'aiuto di Paloma e a nuovi interrogatori, Marina fa un passo avanti decisivo nelle indagini sulla morte di Óscar. Nell'episodio precedente Manuela ha un colloquio con il missionario Álex per cercare di risalire all'assassino di Óscar, fratello del prete. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 30 maggio: Paca sospetta di Miguel e Gracia, Manuela fa passi avanti

Ritorno a Las Sabinas rinviata al 19 maggio per eventi religiosi, Conclave e impegni Rai - Il debutto della nuova fiction "Ritorno a Las Sabinas" è stato rinviato al 19 maggio, a causa di eventi religiosi, del conclave e di impegni legati a Rai. 🔗continua a leggere

