Ritiro Castel di Sangro il Napoli ufficializza le date e annuncia tre amichevoli

Il Napoli ufficializza le date del ritiro estivo a Castel di Sangro per la stagione 2025/26, annunciando anche tre amichevoli in Abruzzo. Un'importante anteprima per i tifosi azzurri, che potranno seguire da vicino la preparazione del team prima dell'inizio del campionato.

Tramite il proprio sito ufficiale, il Napoli ha resto note le date del ritiro a Castel di Sangro in vista della stagione 202526. Il club azzurro ha anche annunciato la disputa di tre amichevoli in Abruzzo. Di seguito la nota. Il comunicato del Napoli. “La Ssc Napoli sceglie ancora l’Abruzzo per completare il suo ritiro estivo. Dal 30 luglio al 14 agosto, infatti, i Campioni d’Italia saranno ospiti nella tradizionale location di Castel di Sangro, pronta ad accogliere la squadra azzurra per il sesto anno. Quello tra l’Abruzzo e la Ssc Napoli è un legame consolidato che si fonda sull’incredibile entusiasmo dei tifosi partenopei, tradizionalmente affezionati ad un territorio ricco di risorse da offrire ed in costante crescita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ritiro Castel di Sangro, il Napoli ufficializza le date e annuncia tre amichevoli

