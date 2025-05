Risparmiare sulle tasse | le due novità a cui prestare attenzione

Scopri le due principali novità fiscali introdotte dall'ultima legge di Bilancio, fondamentali per risparmiare sulle tasse. L'Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito i nuovi limiti di detrazione e i cambiamenti nei massimali di spesa, importanti per tutti i contribuenti con redditi superiori ai 75mila euro.

Dall'Agenzia delle Entrate arrivano chiarimenti sulle novità fiscali in materia di detrazioni introdotte dall'ultima legge di Bilancio. Le novità riguardano in particolare il ricalcolo dei massimali di spesa detraibili per i redditi superiori ai 75mila euro annui, ma anche l'aumento del tetto. 🔗 Leggi su Today.it