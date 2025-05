Risparmi italiani | 2 211 miliardi di euro Milano al top per pro-capite

Le famiglie italiane vantano un totale di 2.211 miliardi di euro di risparmi, equivalenti a circa 37.525 euro pro-capite, con Milano al top per disponibilità media. Questi dati, elaborati da Fabi e Withub, evidenziano l’importanza dei risparmi degli italiani e il loro potenziale di investimento nell’economia europea.

Le famiglie italiane hanno 2.211 miliardi di euro di risparmi, 37.525 euro pro-capite. E' quanto emerge da un'elaborazione di Fabi e Withub su dati di Banca d'Italia e Istat presentati oggi all'evento 'Il piano Ue per investire i risparmi degli europei nelle aziende europee', organizzato dalla piattaforma di eventi Connact in collaborazione con il Parlamento europeo. Secondo l'elaborazione, dei 2.211 miliardi di risparmi, 1.131 miliardi sono relativi ai depositi bancari, cioè i soldi in banca delle famiglie (al 31 dicembre 2024), mentre 1.079 miliardi sono investiti in titoli, fondi o azioni dalle famiglie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Risparmi italiani: 2.211 miliardi di euro, Milano al top per pro-capite

Così l'Italia tiene fermi 68 miliardi di euro: "Non possiamo proteggere i risparmi nelle banche" - L'Italia si trova in una posizione delicata, con 68 miliardi di euro bloccati, impossibilitata a garantire la sicurezza dei risparmi negli istituti bancari. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Risparmi Italiani 2 211 Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Risparmi italiani: 2.211 miliardi di euro, Milano al top per pro-capite - Le famiglie italiane detengono 2.211 miliardi di euro in risparmi, con Milano in testa per risparmi pro-capite. 🔗Come scrive quotidiano.net

Gli italiani hanno oltre 35mila euro pro-capite di risparmi: Bolzano, Milano e Piacenza in testa - (Teleborsa) - Le famiglie italiane hanno 2.211 miliardi di euro di risparmi, 37.525 euro pro-capite. Questi i numeri che emergono da un’elaborazione di Fabi e Withub su dati di Banca d’Italia e Istat ... 🔗Riporta finanza.repubblica.it

Come e quanto risparmiano le famiglie italiane, Milano in testa con più di 71 mila euro pro-capite in banca - Su un totale di 2.211 miliardi di risparmi, 1.131 miliardi di euro sono relativi ai depositi bancari, mentre 1.079 miliardi di euro sono i soldi investiti in titoli, fondi o azioni ... 🔗Segnala italiaoggi.it