Riscossa incontra Santangelo in vista delle Regionali

Riscossa di Maddaloni si prepara alle prossime elezioni regionali, incontrando Santangelo per rafforzare la strategia politica della città. Con un focus su candidature innovative e alleanze strategiche, il movimento mira a valorizzare il territorio e a rappresentare al meglio le istanze dei cittadini calatini.

Testa rivolta alle prossime regionali per il movimento politico “Riscossa di Maddaloni”. In vista della tornata elettorale, il sodalizio calatino ha avviato una serie di contatti utili a sondare le varie candidature possibili e che abbiano soprattutto una strategia vantaggiosa per la città. In. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Riscossa incontra Santangelo in vista delle Regionali

Noi Moderati si riorganizza in vista di congresso e regionali: Tucci lascia, in arrivo altre adesioni - Noi Moderati si riorganizza in vista del Congresso Provinciale e delle elezioni regionali. Con l’addio di Tucci e l’arrivo di nuove adesioni, il partito, guidato dal parlamentare Pino Bicchielli, rafforza la propria presenza in provincia di Salerno, cercando di consolidare il proprio ruolo e attrarre nuovi sostenitori per affrontare con successo le sfide politiche prossime future. 🔗continua a leggere