Riscopriamo il bello della vita sfruttando anche il dolore per migliorarci presentato a Napoli il libro dell’avvocato Bisceglia

Scopri come trasformare il dolore in occasione di crescita personale con il nuovo libro dell'avvocato Michele Bisceglia, presentato a Napoli presso l'Auditorium Porta del Parco di Bagnoli. Un percorso intenso e ispirante che invita a riscoprire il bello della vita attraverso le sfide e le rinascite.

L’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli pieno in ogni ordine di posto. Una giornata molto intensa per l’avvocato Michele Bisceglia, autore del libro “Sulle mie spalle, dentro il mio cuore. Rinascere lungo il Cammino per Santiago” presentato sabato scorso a Napoli. Uno splendido dibattito moderato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - "Riscopriamo il bello della vita, sfruttando anche il dolore per migliorarci", presentato a Napoli il libro dell’avvocato Bisceglia

