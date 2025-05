Riscatto della laurea per la pensione | quando e come si può richiedere Possibile anche per i corsi ITS Academy Le info dell’Inps

Scopri come richiedere il riscatto della laurea per la pensione, incluso il procedimento e i tempi da rispettare, anche per i corsi ITS Academy. Approfondisci le modalità di riconoscimento degli studi universitari e le informazioni aggiornate dell'INPS, per ottimizzare il tuo percorso contributivo e garantire una pensione più serena.

Dopo il diploma, chi sceglie di proseguire il proprio percorso formativo attraverso l’università, ha la possibilità di riconoscere il periodo degli studi universitari nel proprio futuro pensionistico. Il riscatto di laurea consente di convertire gli anni universitari in contribuzione previdenziale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

