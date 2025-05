Riscatto della laurea e corsi ITS | come ottenere più anni per la pensione

Scopri come il riscatto della laurea e dei corsi ITS può aiutarti a incrementare gli anni di contribuzione per la pensione, garantendo un miglioramento della futura pensione. Una strategia efficace per chi desidera pianificare al meglio il proprio percorso pensionistico e ottimizzare i propri anni di contribuzione.

Chi progetta il proprio futuro pensionistico può considerare il riscatto della laurea come un’opportunità concreta per aumentare gli anni di contribuzione. Dopo aver conseguito il titolo universitario, è possibile trasformare gli anni di studio in contributi validi ai fini pensionistici. Questa scelta diventa ancora più vantaggiosa grazie al riscatto agevolato previsto dalla normativa vigente. Quanto . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

