Risanamento chiavi pronte per 32 famiglie del rione Taormina | la consegna con il sub commissario e il sindaco

ArisMe porta a termine con successo il risanamento e la consegna delle chiavi di nuovi alloggi a 32 famiglie di via Ennio Quinto nel rione Taormina, alla presenza del sub commissario e del sindaco. Questa importante iniziativa valorizza la riqualificazione urbana e offre nuove opportunità di Casa a chi ne ha più bisogno.

Concluse le attività per l’ assegnazione, ArisMe sta inviando ai 32 nuclei familiari di via Ennio Quinto nel rione Taormina le convocazioni per la consegna delle chiavi dei nuovi alloggi. Le famiglie assegnatarie sono state convocate nei giorni di mercoledì 4 e giovedì 5 giugno a Palazzo Zanca e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it