Ripuliti i muri dell' Imago Museum imbrattati con le croci celtiche

Ambiente Spa, in collaborazione con il Comune di Pescara, ha prontamente ripulito i muri dell’Imago Museum, imbrattati recentemente con simboli celtici da ignoti. Questa azione testimonia l’impegno della città nel tutelare il patrimonio culturale e nel contrastare atti di vandalismo.

Ambiente spa, in accordo con il Comune di Pescara, si è occupata di ripulire i muri dell'Imago Museum di Pescara che nella notte di due giorni fa era stata imbrattata da ignoti. L'atto vandalico ha provocato lo sdegno sia dell'Anpi (associazione nazionale partigiani italiani) e dei consiglieri. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Ripuliti i muri dell'Imago Museum imbrattati con le croci celtiche

